Clément Turpin répond aux critiques avant le Mondial
Clément Turpin s’apprête à vivre une nouvelle Coupe du Monde, sa troisième après 2018 et 2022. Sélectionné pour le Mondial organisé aux États-Unis, au Mexique et au Canada (11 juin - 19 juillet), l’arbitre français vient notamment de s’installer à Miami avec l’ensemble des arbitres retenus pour la compétition internationale. Dans un entretien accordé à L’Équipe, le maître du jeu est d’ailleurs revenu sur sa réputation ainsi que les critiques qui l’accompagnent au quotidien.
« Je prête peu d’attention à ce que les gens disent de moi et je ne suis pas sur les réseaux sociaux, donc je ne sais pas quelle perception on a de moi. Certains dirigeants me trouvent arrogant ? Sur quels éléments se basent-ils ? Je ne me trouve pas arrogant » a-t-il indiqué au quotidien sportif ». Turprin a également abordé une certaine rumeur qui remettrait en cause les arbitres assistants vidéo, qui hésiteraient à contredire ses décisions sur le rectangle vert en raison de son statut. « Les VAR savent quand il faut intervenir ou pas, quel que soit l’arbitre central. Je ne suis pas responsable de ces légendes urbaines ».
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