Nottingham Forest s’offre Daniel Munoz pour 26 M€

Nottingham Forest a officialisé l’arrivée de Daniel Muñoz en provenance de Crystal Palace. Le latéral droit colombien de 30 ans s’est engagé pour trois saisons, avec une année supplémentaire en option, dans le cadre d’un transfert estimé à environ 26 millions d’euros. Une recrue expérimentée pour Oliver Glasner, qui récupère un joueur rompu aux exigences de la Premier League et des compétitions européennes.

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Welcome to Nottingham Forest, Daniel Muñoz. ✍️ pic.twitter.com/jvbcPsdMxU — Nottingham Forest (@NFFC) August 31, 2026

Arrivé en Europe à Genk en 2020 après avoir évolué en Colombie, Muñoz s’était imposé en Belgique avec 16 buts en 122 apparitions et une Coupe de Belgique remportée en 2021. Recruté par Crystal Palace en janvier 2024, l’international colombien était rapidement devenu un élément important des Eagles. Il ouvre désormais un nouveau chapitre de sa carrière à Forest.