Menu Rechercher
Commenter 1
Officiel Premier League

Nottingham Forest s’offre Daniel Munoz pour 26 M€

Par Samuel Zemour
1 min.
Daniel Muñoz @Maxppp

Nottingham Forest a officialisé l’arrivée de Daniel Muñoz en provenance de Crystal Palace. Le latéral droit colombien de 30 ans s’est engagé pour trois saisons, avec une année supplémentaire en option, dans le cadre d’un transfert estimé à environ 26 millions d’euros. Une recrue expérimentée pour Oliver Glasner, qui récupère un joueur rompu aux exigences de la Premier League et des compétitions européennes.

La suite après cette publicité

Arrivé en Europe à Genk en 2020 après avoir évolué en Colombie, Muñoz s’était imposé en Belgique avec 16 buts en 122 apparitions et une Coupe de Belgique remportée en 2021. Recruté par Crystal Palace en janvier 2024, l’international colombien était rapidement devenu un élément important des Eagles. Il ouvre désormais un nouveau chapitre de sa carrière à Forest.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (1)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Premier League
Nottingham
Crystal Palace
Daniel Muñoz

En savoir plus sur

Premier League Premier League
Nottingham Logo Nottingham Forest
Crystal Palace Logo Crystal Palace
Daniel Muñoz Daniel Muñoz
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier