Les révélations sur le quotidien invivable de Kylian Mbappé à Madrid

«Métro, boulot, dodo». Cette formule cliché qui désigne le quotidien des Parisiens et qui insiste sur son caractère routinier, Kylian Mbappé l’a emportée avec lui jusqu’à Madrid. Comme le révèle le média espagnol Relevo ce samedi, le quotidien de l’attaquant français se résume essentiellement aux trajets journaliers entre son domicile, situé dans le luxueux quartier privé de la Finca, et Valdebabas, centre d’entraînement de son club.

S’il avait confié dans un entretien à Clique son bonheur de découvrir un nouveau pays, une nouvelle ville où les gens "étaient gentils", on ne peut pas dire que sa popularité lui permette d’en profiter intégralement. À chacune de ses sorties, le champion du monde 2018 provoque d’impressionnants mouvements de foule. C’est ce qui le pousse aujourd’hui à souvent rester à son domicile.

L’une de ses récentes apparitions publiques a provoqué un tumulte

Relevo explique ainsi les conséquences d’une récente sortie du Madrilène, qui avait voulu se rendre dans un magasin El Corte Inglés (l’équivalent des Galeries Lafayette en France, ndlr), situé à Pozuelo, dans la périphérie de Madrid. Il a finalement réalisé que son souhait allait virer au calvaire quand, au bout de quelques minutes, sa présence a provoqué un véritable tumulte. Des fans déchaînés et incontrôlables ont tenté de l’approcher pour des photos et des autographes, et Mbappé a dû écourter sa promenade, la situation étant devenue intenable.

Depuis cette sortie perturbante, une grande partie de son temps libre est consacrée à ses contrats commerciaux, les siens comme ceux du Real Madrid. Il profite aussi de ses jours off pour voyager entre Paris et Dubaï, et pour passer du temps avec ses partenaires, à l’image d’Eduardo Camavinga, Ferland Mendy, ou encore Antonio Rüdiger, avec qui il entretiendrait une excellente relation. Mais impossible, pour lui, de profiter pleinement de la capitale espagnole comme Vinicius Jr. ou Jude Bellingham. C’est la rançon de la gloire, dira-t-on.