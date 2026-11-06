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UEFA Nations League

Équipe de France : Zinédine Zidane justifie la non-convocation de Lucas Hernandez

Par Jordan Pardon
1 min.
Lucas Hernandez avec le PSG @Maxppp
12/11 Italie France
15/11 France Turquie

Performant au PSG ces dernières semaines, Lucas Hernandez n’a pas été appelé par Zinédine Zidane ce vendredi, en vue des deux rencontres de Ligue des Nations face à l’Italie, puis la Turquie. Leny Yoro lui a été préféré, tandis qu’Adrien Truffert et Andy Diouf ont été appelés à gauche. En conférence de presse, Zidane a expliqué son choix.

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« Non (il n’est pas trop vieux pour être en équipe de France). Ce sont des choix malheureusement. Il est dans la liste de 64 joueurs, mais après, je fais des choix. J’ai choisi d’autres joueurs pour ce rassemblement, mais la porte n’est fermée pour personne. »

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