Menu Rechercher
Commenter
Bundesliga

Bayern : Manuel Neuer très agacé après le nul contre Hambourg

Par Allan Brevi
1 min.
Manuel Neuer @Maxppp
Hambourg 2-2 Bayern Munich

Après le match nul frustrant du Bayern à Hambourg (2-2), Manuel Neuer a laissé transparaître son agacement au micro de Sky Sport. Questionné sur une action où il avait relancé le ballon derrière son dos vers un défenseur central, Neuer a répondu sèchement : « oui, j’ai beaucoup regardé de handball », avant d’ajouter, visiblement excédé, « exactement » lorsqu’on lui demande si c’est de là que venait le geste.

La suite après cette publicité

Le portier allemand de 39 ans a ensuite élargi le sujet en parlant de la sélection nationale de handball : « je souhaite vraiment bonne chance aux Allemands demain contre le Danemark. Je pense que l’équipe est très forte et tout le monde ici en Allemagne croise les doigts. Nous, devant l’écran, faisons tout et les fans allemands au Danemark aussi. » Une sortie assez étrange de sa part.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Bundesliga
Bayern Munich
Manuel Neuer

En savoir plus sur

Bundesliga Bundesliga
Bayern Munich Logo Bayern Munich
Manuel Neuer Manuel Neuer
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier