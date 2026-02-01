Bayern : Manuel Neuer très agacé après le nul contre Hambourg

Après le match nul frustrant du Bayern à Hambourg (2-2), Manuel Neuer a laissé transparaître son agacement au micro de Sky Sport. Questionné sur une action où il avait relancé le ballon derrière son dos vers un défenseur central, Neuer a répondu sèchement : « oui, j’ai beaucoup regardé de handball », avant d’ajouter, visiblement excédé, « exactement » lorsqu’on lui demande si c’est de là que venait le geste.

Le portier allemand de 39 ans a ensuite élargi le sujet en parlant de la sélection nationale de handball : « je souhaite vraiment bonne chance aux Allemands demain contre le Danemark. Je pense que l’équipe est très forte et tout le monde ici en Allemagne croise les doigts. Nous, devant l’écran, faisons tout et les fans allemands au Danemark aussi. » Une sortie assez étrange de sa part.