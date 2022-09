Lewis Hamilton impliqué dans le rachat de Manchester United ?

«Jim a les moyens d’acheter Manchester United, qui est le club de son cœur, mais Jim, qui vit souvent sur la Côte, aime l’OGC Nice. Il a envie de faire grandir ce club auquel il est attaché, a-t-il ajouté. La grande différence avec les autres sports, c’est le fair-play financier. A l’OGC Nice, nous avons très peu de recettes, on n’est pas l’OM, on n’est pas Lyon, ni Paris. Il faut qu’on arrive à faire grandir ce club. On ne peut pas mettre tout l’argent qu’on souhaite. Je ne sais pas si Jim va acheter MU mais si Nice est le 2eme club après MU, je n’ai pas de problème avec ça». Voici ce que déclarait, Jean-Pierre Rivère, le président niçois, vendredi, dans l’émission Gym Tonic au sujet d'un potentiel rachat de Manchester United par Jim Ratcliffe.

La suite après cette publicité

Selon le Daily Mail, l'actuel propriétaire de l'OGC Nice n'est, en effet, pas contre un rachat de Manchester United et pour mener à bien son projet, le milliardaire du Gym pourrait faire appel à la Formule 1. En effet, le septuple champion du monde de F1, Lewis Hamilton, est évoqué dans ce dossier. La raison ? Le Britannique pourrait contribuer financièrement et ainsi épauler l'actuel PDG d'Ineos. Dans des propos rapportés par le média anglais, le pilote a cependant tenu à calmer le jeu. «Je n'ai pas eu le temps de discuter avec Jim. [...] Je n'ai pas reçu d'appel de sa part pour me demander si je souhaitais m'impliquer dans un ce projet. En revanche, je souhaite m'impliquer davantage dans les équipes». Pour rappel, Hamilton avait déjà été cité lors du rachat de Chelsea.