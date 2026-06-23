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Coupe du Monde

CdM 2026 : un canard star reçu par la présidente du Mexique

Par Valentin Feuillette
1 min.
Claudia Sheinbaum, la présidente du Mexique @Maxppp

Vêtu du maillot du Mexique, Merlin, un canard devenu phénomène viral et mascotte officieuse de la Coupe du Monde 2026, a été reçu lundi par la présidente mexicaine Claudia Sheinbaum. L’animal, popularisé par des vidéos le montrant au milieu des supporters avec sa propriétaire, une vendeuse ambulante, suscite un engouement croissant dans le pays.

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Face à cette notoriété inattendue, les autorités mexicaines souhaitent accompagner la propriétaire de Merlin dans la protection et la valorisation de son image. Le canard, désormais surnommé « ambassadeur » non officiel de la compétition, pourrait continuer à accompagner la sélection mexicaine, déjà qualifiée pour les 16es de finale après sa victoire contre la Corée du Sud.

Pub. le - MAJ le
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