Lille : Olivier Giroud répond fermement aux sifflets

Au sortir de la lourde défaite de Lille contre Strasbourg (1-4) ce dimanche soir, Olivier Giroud a été sifflé par le public lillois à sa sortie du terrain à la 80e minute. Visage fermé, le capitaine des Dogues a réagi immédiatement, insistant sur la nécessité d’unir le groupe au micro de Ligue 1+ : « les matches s’enchaînent et il y a beaucoup de fatigue physique et mentale, mais dans ces moments, il faut se serrer les coudes. C’est tous ensemble qu’on s’en sortira. J’espère que le public est derrière nous. J’ai eu un sentiment mitigé sur ce que j’ai entendu. Tout le monde au club doit se serrer les coudes, les joueurs, le staff et tous nos supporters. C’est tous ensemble qu’on remontera la pente. »

Giroud n’a plus marqué en championnat depuis fin novembre, mais l’ancien Montpelliérain reste positif et motivé : « ça fait partie du football, j’en ai vu d’autres. Mais on va avoir besoin de tout le monde, on gagne ensemble, on perd ensemble. Je ne pense pas qu’il y ait un manque d’investissement, bien au contraire. » Son entraîneur Bruno Genesio a aussi pris sa défense, rappelant que l’attaquant « a tenté des choses et est au service de l’équipe » et qu’il n’y a pas de responsable unique dans cette période difficile pour Lille, actuellement 5e de Ligue 1.