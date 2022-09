Ligue 1 : l'OM leader provisoire après sa victoire à Auxerre

Pour le match d'ouverture de la sixième journée de Ligue 1, l'Olympique de Marseille, sur la dernière marche du podium à égalité avec le Paris Saint-Germain (1er) et le RC Lens (2e), se déplaçait sur la pelouse du Stade de l'Abbé-Deschamps pour y affronter l'AJ Auxerre, tombé à Lyon en milieu de semaine mais présent en première partie de tableau avant ce week-end. Concernant les compositions, Igor Tudor faisait le choix de titulariser Issa Kaboré pour la première fois cette saison sur le couloir droit, l'obligeant aussi à aligner Jonathan Clauss à gauche, tandis que Gerson et Cengiz Ünder accompagnaient Luis Suarez en attaque. Côté AJA, Jean-Marc Furlan remaniant sa ligne du milieu de terrain dans son 4-1-4-1 avec trois changements par rapport au onze aligné face à l'OL pour laisser Hamza Sakhi, Mathias Autret et Gauthier Hein, tout comme Paul Joly, aligné à droite de la défense. La première période de la rencontre était rapidement animée par les occasions de Clauss d'un côté (3e), mis en échec par Benoît Costil, et Sakhi de l'autre (6e), qui voyait son tir se dérober à gauche des buts de Pau Lopez. L'OM ouvrait finalement le score très tôt par l'intermédiaire de Gerson, bien trouvé en retrait par Ünder dans la surface, qui trompait le portier auxerrois d'une reprise intérieur du pied (1-0, 9e). Une ouverture du score qui permettait aux Phocéens de gérer leur avance, concédant quelques occasions. Les plus franches venaient néanmoins des visiteurs, comme le tir repoussé par Costil de Gerson, auteur d'un joli numéro technique dans la zone de vérité (18e), avant les tentatives trop croisées de Clauss (40e) et Mbemba (41e).

En seconde période, l'AJ Auxerre montrait de meilleures intentions pour recoller au score mais difficile pour eux de tromper la vigilance des défenseurs marseillais, attentifs cet après-midi en terres icaunaises. Avant l'heure de jeu, Hein était contré sur une belle opportunité initiée par Raveloson, finalement sanctionné d'un hors-jeu au départ de l'action (57e). Sur un contre éclair, le milieu offensif gauche s'offrait la possibilité d'affronter Lopez en face-à-face, malgré le retour de deux défenseurs adverses, mais sa frappe à ras de terre, trop molle, trouvait tranquillement les gants du gardien espagnol (60e). Sur un corner mal dégage, Autret trouvait Joly, auteur d'uune tête plongeante à droite du poteau de Lopez (66e). Voyant le réveil adverse, l'entrant Nuno Tavares prenait ses responsabilités et trompait Costil, heureux de voir le ballon heurter le poteau. L'ancien Bordelais était cependant plus vigilant sur la reprise de Sanchez dans la foulée (67e). Poussés par leurs supporters, les hommes de Jean-Marc Furlan tentait le tout pour le tout afin d'arracher le point du nul, mais s'exposaient aux projections adverses, notamment grâce à un Tavares frais physiquement sur son couloir gauche. Mais c'est un revenant qui faisait la différence dans le jeu : Amine Harit. Le marocain, entré en jeu, décalait Guendouzi qui centrait en une touche pour Sanchez. Le Chilien fermait son pied et trompait Costil pour offrir le but du break aux siens, son troisième sous ses nouvelles couleurs (2-0, 84e). Cinquième victoire en six matches pour l'Olympique de Marseille (2-0), qui reprend temporairement son trône de leader devant le club de la capitale. Auxerre tombe pour la deuxième fois de rang cette saison et pourrait descendre en seconde partie de tableau à la fin de la journée.