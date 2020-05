Jean-Michel Aulas s'est expliqué avec Noël Le Graët

La passe d'armes musclée entre Noël Le Graët et Jean-Michel Aulas a fait grand bruit au sein de la maison déjà chancelante du football français. Le premier, président de la Fédération Française de Football, était passé en force dès le soir des annonces du gouvernement mercredi dernier en annonçant une fin de saison des championnats. Le président de l'OL, pas vraiment favorisé par une telle décision était montée au créneau et avait violemment tancé le président de la FFF, qui lui avait répliqué quelques heures plus tard.

Interrogé ce matin par l'Equipe, JMA a soufflé le chaud et le froid avec son vieil ami, mais a indiqué s'être entretenu avec l'ancien président de Guingamp au téléphone. «J'adhère pour l'essentiel à ce que Noël dit. Dès le lendemain de la décision de la Ligue, il m'a appelé, m'a parlé d'amitié et de relation franche. Mais il y a des choses qu'on aurait dû mieux faire, en se concertant... Noël est un ami. Je le soutiendrai mais il n'aurait pas dû faire une déclaration, le soir du conseil fédéral, le mercredi au Télégramme». Une manière d'enterrer la hache de guerre ou... alors de rentrer dans le rang.