Le Bayern Munich crie encore au vaste scandale d’arbitrage

Le choc entre le Bayern Munich et le Paris Saint-Germain laissera autant de traces pour son intensité que pour les décisions arbitrales qui l’ont traversé. Après un match aller d’anthologie conclu sur un spectaculaire (5-4) en faveur des Parisiens, la manche retour à l’Allianz Arena était attendue comme un sommet de tension et de football. Elle a tenu toutes ses promesses dans le jeu, mais aussi dans la controverse. Entre mains litigieuses, situations non sifflées et incompréhensions multiples, les Bavarois estiment avoir été lésés à des moments clés d’une double confrontation où chaque détail pesait lourd. Le nul (1-1) final, synonyme de qualification pour le PSG, n’a fait qu’amplifier ce sentiment d’injustice côté allemand.

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Car au-delà du score, c’est une accumulation de décisions qui nourrit la colère munichoise. Dès la première période, plusieurs situations dans la surface parisienne ont fait bondir l’Allianz Arena, sans intervention du VAR ni sanction jugée suffisante par les locaux. Dans un match où le Bayern a dominé la possession et poussé sans relâche pour revenir, ces faits de jeu apparaissent, à leurs yeux, comme des tournants manqués. La frustration est d’autant plus forte que l’écart global sur les deux rencontres reste infime, renforçant l’idée que l’arbitrage aurait pu peser directement sur l’issue de cette demi-finale de Ligue des champions.

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Le Bayern hurle à tous les étages

À chaud, les dirigeants bavarois n’ont pas mâché leurs mots, pointant du doigt un arbitrage jugé indigne d’un tel niveau de compétition et appelant à une remise en question claire des instances. «L’UEFA doit faire mieux, cela n’est pas acceptable à ce niveau de football. Si ce n’est pas un penalty, alors je ne sais honnêtement plus à quoi sert le VAR désormais. On nous dit qu’il existe pour corriger les erreurs flagrantes, pourtant des situations comme celle-ci sont simplement ignorées. À ce stade de la compétition, ces décisions sont trop importantes pour être mal jugées ou négligées. Il doit y avoir de la cohérence, il doit y avoir de la clarté — en ce moment, ce n’est pas suffisant. Tout le monde dans le football mérite mieux que cela». Même son de cloche pour l’autre dirigeant, Jan-Christian Dreesen : « c’est stupéfiant, pour le dire au minimum, qu’un arbitre avec seulement 15 apparitions en Ligue des champions soit autorisé à diriger un tel match. Et cela pourrait expliquer certaines de ses décisions d’aujourd’hui ».

Sur le banc, le discours se veut plus nuancé, entre frustration réelle et reconnaissance du niveau global de la confrontation, comme pour souligner que tout ne s’est pas joué uniquement au sifflet. «Nous nous sommes retrouvés dans de nombreuses situations dangereuses, mais au moment de centrer ou de jouer la dernière passe, le PSG a très bien défendu. Cela nous a pris beaucoup de temps. Le score était de 1-1. Il faut évidemment évoquer les décisions arbitrales. Si nous avions gagné ce match, on aurait dit que le PSG n’avait pas fait tout ce qu’il fait d’habitude. Il y a des décisions arbitrales qui nous déplaisent. Mais grand respect pour le PSG et félicitations. Nous avons un avis totalement différent (sur les mains). Le carton rouge, apparemment pour Konrad Laimer ; ils pensent qu’il a touché le ballon de la main, mais je n’ai vu aucune image le prouvant. Elle existe peut-être, mais je ne l’ai pas vue. Si vous avez vu une équipe nettement supérieure, vous avez une meilleure vue que moi. J’ai vu deux équipes de niveau égal se battre avec acharnement. Ces décisions arbitrales ne peuvent pas départager les équipes», a déclaré Vincent Kompany.

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Sur le terrain enfin, l’incompréhension domine, avec le sentiment diffus que certains moments clés ont échappé à toute logique pour les acteurs eux-mêmes, notamment Konrad Laimer. «On ne le ressent pas pendant le match lui-même. Je pensais avoir joué le ballon avec mon ventre, et puis Mendes avec sa main. L’arbitre a sifflé pour un coup de main contre moi cinq secondes plus tard. C’est vraiment étrange. Les choses auraient pu se passer bien mieux pour nous aujourd’hui, y compris pour l’autre coup de main sur João Neves. Depuis quand le quatrième arbitre intervient-il dans le match ? Je n’ai jamais vécu ça auparavant. Mais ce n’est pas mon affaire ; je ne peux rien y changer maintenant de toute façon. Ç’aurait été un moment décisif si PSG avait perdu un joueur si tôt. Dans des matchs comme ceux-là, tout se joue sur quelques petits détails. J’ai toujours senti qu’on pouvait renverser la situation. Mais aujourd’hui, ça n’a pas suffi. C’est vraiment dur». À froid, la colère laissera place à l’analyse, mais les traces resteront. Dans ce type de sommet européen, tout se joue à la marge et chaque décision devient un point de bascule. Le Bayern devra digérer, comprendre et avancer.