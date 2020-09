France - Croatie : les compositions officielles

Après avoir battu d'une courte tête la Suède (1-0), la France accueille cette fois la Croatie pour le compte de la deuxième journée de Ligue des Nations. Et pour ce match, les Bleus s'organisent dans un 3-4-1-2 avec Hugo Lloris comme dernier rempart. Dayot Upamecano, Clément Lenglet et Lucas Hernandez forment la défense. Les rôles de pistons sont assurés par Moussa Sissoko et Ferland Mendy alors qu'on retrouve N'Golo Kanté et Steven Nzonzi au cœur du jeu. Antoine Griezmann soutient le duo de l'attaque Anthony Martial et Wissam Ben Yedder.

De son côté, la Croatie poursuit dans un 4-2-3-1 avec Dominik Livakovic dans les buts. Le gardien du Dinamo Zagreb est devancé par Filip Uremovic, Dejan Lovren, Duje Caleta-Car et Dario Melnjak. Mateo Kovacic et Marcelo Brozovic composent le double pivot. Seul en pointe, Andrej Kramaric est soutenu par Ante Rebic, Nikola Vlasic et Ivan Perisic.

Les compositions :

France : Lloris - Upamecano, Lenglet, Hernandez - Sissoko, Kanté, Nzonzi, Mendy - Griezmann - Ben Yedder, Martial

Croatie : Livakovic - Uremovic, Lovren, Caleta-Car, Melnjak- Kovacic, Brozovic - Rebic, Vlasic, Perisic - Kramaric