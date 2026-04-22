Menu Rechercher
Commenter 8
Ligue 1

OM : un départ déjà confirmé dans l’effectif

Par Valentin Feuillette
1 min.
Habib Beye @Maxppp

L’Olympique de Marseille a décidé de ne pas prolonger le contrat de Stéphane Sparagna, qui quittera donc le club à l’issue de la saison selon les indiscrétions de La Provence. Revenu en janvier 2024 pour encadrer les jeunes de l’équipe réserve, le défenseur central formé à l’OM ne poursuivra pas l’aventure malgré son rôle d’expérience auprès du groupe Pro 2.

La suite après cette publicité

Cette décision s’explique notamment par ses soucis physiques récurrents, qui ont fortement limité son temps de jeu ces derniers mois. À 31 ans, Sparagna va désormais devoir se tourner vers un nouveau projet, lui qui avait déjà connu plusieurs expériences loin de son club formateur après ses débuts sous Marcelo Bielsa.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (8)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
Marseille
O Marseille II
Stéphane Sparagna

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Marseille Logo Marseille
O Marseille II Logo Marseille
Stéphane Sparagna Stéphane Sparagna
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier