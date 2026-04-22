OM : un départ déjà confirmé dans l’effectif

L’Olympique de Marseille a décidé de ne pas prolonger le contrat de Stéphane Sparagna, qui quittera donc le club à l’issue de la saison selon les indiscrétions de La Provence. Revenu en janvier 2024 pour encadrer les jeunes de l’équipe réserve, le défenseur central formé à l’OM ne poursuivra pas l’aventure malgré son rôle d’expérience auprès du groupe Pro 2.

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Cette décision s’explique notamment par ses soucis physiques récurrents, qui ont fortement limité son temps de jeu ces derniers mois. À 31 ans, Sparagna va désormais devoir se tourner vers un nouveau projet, lui qui avait déjà connu plusieurs expériences loin de son club formateur après ses débuts sous Marcelo Bielsa.