Serie A

Lazio : la révélation de Maurizio Sarri sur Mattéo Guendouzi

Maurizio Sarri a tenu à remettre les choses au clair après Lecce-Lazio (0-0), dans une sortie très ferme au micro de DAZN. Agacé par les rumeurs de tensions internes, l’entraîneur romain a démenti toute mésentente avec son vestiaire, notamment après le départ de Matteo Guendouzi vers Fenerbahçe. « Il y a dix jours, un joueur est venu dans mon bureau et a pleuré », a lâché Sarri, réfutant l’idée d’un conflit personnel. « Dire qu’un joueur est vendu parce qu’il ne s’entendait pas avec moi, c’est faux et injuste. Les joueurs qui sont partis m’ont tenu des propos totalement différents. » Une réponse directe à la polémique née d’un échange téléphonique attribué au président Claudio Lotito.

L’entraîneur de la Lazio n’a pas non plus caché son irritation concernant le dossier Alessio Romagnoli, annoncé partant vers l’Arabie saoudite. « S’il part, on recommencera à encaisser des buts pendant deux ou trois mois, c’est inévitable », a-t-il averti, mettant en avant l’impact tactique du défenseur. Sarri affirme avoir été consulté par le club, avant de s’opposer clairement à cette vente : « j’ai dit que, d’un point de vue tactique, c’était impossible. On m’a répondu qu’ils géraient le mercato. »

