Trabzonspor : l’accueil fou des supporters à Mohamed Salah

Libre depuis la fin de son contrat à Liverpool, Mohamed Salah (34 ans) a été très courtisé, notamment en Turquie. Besiktas a longtemps pensé pouvoir le recruter. Mais finalement, le Pharaon a pris la direction de Trabzonspor, qui a communiqué sur le sujet : « des discussions ont été entamées concernant le transfert du joueur professionnel de football Mohamed Salah vers notre club.»

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🔴🔵 Trabzonspor taraftarları: Ya Allah Bismillah Mohamed Salah! pic.twitter.com/bbVdtfuJIv — Fanatik (@fanatikcomtr) August 5, 2026

Ce matin, Salah a voyagé vers la Turquie. Il était attendu par une foule immense qui l’a accueilli en rock star et qui a chanté. L’ancien joueur des Reds a semblé apprécié l’accueil, lui qui était vêtu du maillot de son nouveau club.