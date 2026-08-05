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Trabzonspor : l’accueil fou des supporters à Mohamed Salah

Par Dahbia Hattabi
1 min.
Salah @Maxppp

Libre depuis la fin de son contrat à Liverpool, Mohamed Salah (34 ans) a été très courtisé, notamment en Turquie. Besiktas a longtemps pensé pouvoir le recruter. Mais finalement, le Pharaon a pris la direction de Trabzonspor, qui a communiqué sur le sujet : « des discussions ont été entamées concernant le transfert du joueur professionnel de football Mohamed Salah vers notre club.»

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Ce matin, Salah a voyagé vers la Turquie. Il était attendu par une foule immense qui l’a accueilli en rock star et qui a chanté. L’ancien joueur des Reds a semblé apprécié l’accueil, lui qui était vêtu du maillot de son nouveau club.

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