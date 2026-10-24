Barça : Hansi Flick rend un magnifique hommage à José Mourinho

Hansi Flick n’a pas tari d’éloges à l’égard de José Mourinho. Interrogé sur le technicien portugais en conférence de presse ce samedi avant le Clasico de ce dimanche, l’entraîneur du FC Barcelone a tenu à saluer son immense carrière et son palmarès. «J’ai beaucoup de respect pour lui. Quand on entraîne pendant tant d’années et qu’on obtient autant de succès, c’est la preuve d’un grand talent. Lorsque j’étais l’adjoint de Löw, je l’ai rencontré à Madrid», a déclaré l’Allemand.

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Mais au-delà des trophées remportés par le Special One, Hansi Flick a surtout insisté sur l’estime dont bénéficie le Portugais auprès de ses anciens joueurs. « Tous les joueurs qui ont joué sous ses ordres parlent de lui avec un grand respect. C’est un collègue, un homme très performant », a ajouté l’entraîneur blaugrana. Un hommage appuyé de la part du technicien barcelonais envers une figure emblématique du banc madrilène, malgré la rivalité historique entre les deux clubs espagnols.