Espagne : Luis de la Fuente se confie sur l’état d’esprit de Lamine Yamal

Sacrée championne du monde en 2026, l’Espagne continue de surfer sur une génération exceptionnelle, avec Lamine Yamal comme l’un de ses principaux visages. Pourtant, Luis de la Fuente estime que son jeune ailier n’a pas seulement brillé par ses qualités individuelles durant le Mondial. Dans un entretien accordé à L’Équipe, le sélectionneur espagnol a surtout souligné l’évolution du joueur du FC Barcelone dans son approche collective, malgré une compétition qu’il considère lui-même comme perfectible pour sa star.

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De la Fuente a notamment apprécié la capacité de Yamal à élargir son influence au-delà de ses exploits techniques habituels. « Il a beaucoup mûri parce qu’il a vu qu’il pouvait aider l’équipe d’une autre manière. Pas seulement avec son talent et en faisant des choses géniales. J’ai beaucoup apprécié cela et l’équipe également », a expliqué le sélectionneur, avant de mettre en avant son exigence permanente. « Lamine est un footballeur insatiable, qui veut toujours être meilleur, meilleur, meilleur, parce que c’est quelque chose que nous exigeons ici. Il ne se contente jamais de ses performances. Je trouve cette évaluation et cette exigence très injustes. Et en même temps, sans cette exigence élevée, il ne pourra jamais atteindre le niveau auquel Lamine aspire, lui qui a tout pour devenir une légende du foot. »