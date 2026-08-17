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Ligue des Champions

OL : Paulo Fonseca se méfie sérieusement de Fenerbahçe

Par Samuel Zemour
1 min.
Paulo Fonseca @Maxppp
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À la veille du barrage aller de Ligue des Champions sur la pelouse de Fenerbahçe, Paulo Fonseca a affiché les ambitions de l’OL. Malgré la difficulté qui attend les Gones en Turquie, le technicien portugais refuse d’aborder cette rencontre avec une approche uniquement défensive. « Nous n’arrivons pas ici pour défendre tout le temps. On veut jouer notre jeu. Ce sera difficile mais nous devons avoir du courage », a-t-il expliqué, tout en insistant sur la nécessité de « bien défendre pendant 90 minutes ».

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Le manager des Gones se méfie particulièrement du potentiel offensif de Fenerbahçe, qui vient de recruter Mason Greenwood et Romelu Lukaku. « Je pense que Fenerbahçe est une équipe vraiment forte avec beaucoup d’individualités. Offensivement, c’est une équipe très dangereuse », a prévenu l’entraîneur lyonnais. Conscient de l’importance de cette première manche dans la course à la qualification, le Portugais attend donc un OL courageux.

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