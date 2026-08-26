Julián Álvarez ne s’entraîne pas avec l’Atlético

Julián Álvarez n’est pas présent à la séance d’entraînement de l’Atlético de Madrid ce mercredi matin. Signe d’un départ imminent ? Et bien non, au grand dam de l’attaquant argentin, qui crève d’envie de rejoindre le FC Barcelone.

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Comme rapporté par la presse espagnole, Julián Álvarez est indisposé, après avoir passé une mauvaise nuit, et a eu l’autorisation de rester chez lui pour se reposer. Toutefois, il continue d’espérer une issue positive d’ici la fin du mercato, même si cela apparaît comme un doux rêve. Arsenal, de son côté, est prêt à bondir si le joueur ouvre la porte.