Mercato : Lautaro Martinez affole les géants d'Europe

Lautaro Martinez a eu raison. L'été dernier, l'Argentin était courtisé par ce qu'il se fait de mieux en Europe. Le Barça et le Real Madrid étaient cités comme des prétendants sérieux. Mais finalement, l'international albiceleste était resté à l'Inter Milan. Un choix gagnant, surtout quand on voit la saison que vit à Chelsea son ancien partenaire d'attaque Romelu Lukaku. Nul doute que cela sert de leçon à un Lautaro Martinez qui doit encore gérer de nombreuses sollicitations puisqu'il réalise à nouveau une saison honorable.

Auteur de 21 buts et de 3 passes décisives en 45 apparitions toutes compétitions confondues, le joueur de 24 ans confirme encore et encore au plus haut niveau. En 2019-20, il avait déjà terminé l'année avec 21 réalisations. La saison suivante, en 2020-21, l'attaquant avait fini avec 19 buts. Cette fois-ci, il est bien parti pour faire mieux, lui qui est un titulaire en force (37 titularisations) et un élément précieux aux yeux de Simone Inzaghi. Autant de raisons qui font donc que l'Inter veut le conserver l'année prochaine. L'idée serait qu'il évolue avec son compatriote Paulo Dybala (Juventus), libre en fin de saison.

La Premier League est folle de lui

Une proposition alléchante mais qui sera difficile à tenir pour les Milanais. En effet, la venue de la Joya coûterait extrêmement chère au club nerazzurro, qui pourrait être contraint de se séparer d'un élément à forte valeur marchande comme Lautaro Martinez. D'autant qu'après plusieurs mercatos à fermer la porte, le retenir cette saison ne sera pas facile. En effet, les prétendants sont de plus en plus nombreux pour le natif de Bahia Blanca, dont le prix a été fixé à au moins 70 millions d'euros selon la presse italienne.

Un montant qui ne devrait pas refroidir les clubs de Premier League, souvent prêts à mettre le paquet. Ce qui est le cas de Manchester United. Le Daily Express parle d'une proposition de 50 millions d'euros avec en plus Anthony Martial inclus dans le deal. Une sacrée proposition. Toutefois, d'autres écuries comme Manchester City, Arsenal et Tottenham, où officie son ancien entraîneur Antonio Conte, sont également intéressées. Le joueur sous contrat jusqu'en 2026 pourrait aussi débarquer en Liga. Sur le coup depuis plusieurs années, le Barça est toujours à l'affût.

La Liga ne le lâche pas

Mais l'avant-centre est, cette fois-ci, plus un plan de secours qu'une priorité. En effet, en cas d'échec du dossier Lewandowski, l'Argentin est dans la short-list des Culés. Ces derniers d'ailleurs ont une idée pour le recruter à moindre coût, à savoir inclure Memphis Depay et Miralem Pjanic dans l'opération selon Sport. Toujours en Liga, l'Atlético de Madrid ne lâche pas le buteur argentin, dont le profil plaît beaucoup à Diego Simeone. On l'a compris, Lautaro Martinez risque encore d'être l'une des stars de ce mercato estival. Un sujet auquel il ne pense pas encore.

«Je suis concentré sur mon travail et je n'écoute pas ce que les gens disent à l'extérieur. J'essaie de me concentrer sur ma famille, ceux qui m'aiment et sur l'Inter. Nous avons récupéré le terrain perdu maintenant et la course au Scudetto est entre nos mains (c'était avant la défaite de l'Inter à Bologne la semaine passée, ndlr). (...) On parle beaucoup de moi et je n'aime pas ça, car j'ai toujours donné le meilleur de moi-même pour l'Inter», a-t-il lâché récemment. Concentré sur une fin de saison palpitante avec l'Inter Milan, Lautaro Martinez veut terminer la saison en beauté avant de faire le meilleur choix pour son avenir quand l'heure du mercato sera venue.