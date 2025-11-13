Menu Rechercher
L’intime conviction de Carlo Ancelotti sur Cristiano Ronaldo

Par André Martins
Carlo Ancelotti

Comme souvent lorsqu’un ancien coéquipier ou entraîneur ayant côtoyé Cristiano Ronaldo est interrogé, la star portugaise revient immanquablement dans la conversation. Invité à réagir à la quête des 1 000 buts en carrière de CR7, dans un entretien accordé au quotidien madrilène AS, Carlo Ancelotti n’a aucun doute sur le fait que son ancien joueur y parviendra et espère bien être présent au moment de célébrer ce futur record.

« Il va y arriver, j’en suis sûr. N’ayez aucun doute, il le fera. En Italie, on m’a récemment interrogé sur Modric et ses 40 ans, et j’ai répondu qu’il allait bien sûr briller à Milan. Luka et Cristiano sont des professionnels passionnés de football. Ils atteindront toujours leurs objectifs. Cristiano atteindra sans aucun doute les 1 000 buts, mais quand ce sera le cas, il ne devra pas oublier de m’inviter à fêter cet incroyable record… (sourire) », a-t-il plaisanté.

