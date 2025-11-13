L’intime conviction de Carlo Ancelotti sur Cristiano Ronaldo

Comme souvent lorsqu’un ancien coéquipier ou entraîneur ayant côtoyé Cristiano Ronaldo est interrogé, la star portugaise revient immanquablement dans la conversation. Invité à réagir à la quête des 1 000 buts en carrière de CR7, dans un entretien accordé au quotidien madrilène AS, Carlo Ancelotti n’a aucun doute sur le fait que son ancien joueur y parviendra et espère bien être présent au moment de célébrer ce futur record.

« Il va y arriver, j’en suis sûr. N’ayez aucun doute, il le fera. En Italie, on m’a récemment interrogé sur Modric et ses 40 ans, et j’ai répondu qu’il allait bien sûr briller à Milan. Luka et Cristiano sont des professionnels passionnés de football. Ils atteindront toujours leurs objectifs. Cristiano atteindra sans aucun doute les 1 000 buts, mais quand ce sera le cas, il ne devra pas oublier de m’inviter à fêter cet incroyable record… (sourire) », a-t-il plaisanté.