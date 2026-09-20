Manchester City : l’énorme raté d’Haaland sur un caviar d’Iliman Ndiaye
Buteur lors de ses quatre derniers matchs avec Manchester City (6 buts), Erling Haaland a eu les occasions pour étirer sa belle série ce dimanche face à Sunderland. En fin de première période, le Norvégien aurait pu faire le break en inscrivant le but du 4-2, alors que son équipe était malmenée.
🍿 LE FESTIVAL DE CHERKI & NDIAYE MAIS HAALAND RATE LE BUT GRAND OUVERT !— CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) September 20, 2026
Déjà 5 buts entre City et Sunderland dans un match fou sur CANAL+ 🖥️#MCISUN | #PremierLeague pic.twitter.com/XV3butYv8s
Rayan Cherki régalait d’un extérieur du pied le long de la ligne pour Iliman Ndiaye, qui avait l’occasion de conclure. Mais l’international sénégalais, dans un élan de générosité, mettait Haaland sur orbite. Le Norvégien ne cadrait finalement pas sa frappe du pied droit face au but vide. Les Skyblues mènent 3-2, mais nagent en eaux troubles.
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