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Premier League

Manchester City : l’énorme raté d’Haaland sur un caviar d’Iliman Ndiaye

Par Jordan Pardon
1 min.
Erling Haaland @Maxppp

Buteur lors de ses quatre derniers matchs avec Manchester City (6 buts), Erling Haaland a eu les occasions pour étirer sa belle série ce dimanche face à Sunderland. En fin de première période, le Norvégien aurait pu faire le break en inscrivant le but du 4-2, alors que son équipe était malmenée.

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Rayan Cherki régalait d’un extérieur du pied le long de la ligne pour Iliman Ndiaye, qui avait l’occasion de conclure. Mais l’international sénégalais, dans un élan de générosité, mettait Haaland sur orbite. Le Norvégien ne cadrait finalement pas sa frappe du pied droit face au but vide. Les Skyblues mènent 3-2, mais nagent en eaux troubles.

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