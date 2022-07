Le PSG connaît le prix à payer pour Carney Chukwuemeka

La suite après cette publicité

Le Paris Saint-Germain est sur tous les fronts. Lancé dans sa préparation estivale avec un stage au Japon, le groupe chapeauté par Christophe Galtier devrait accueillir un nouveau renfort. Selon nos informations, les négociations avancent bien pour un prêt avec option d'achat de Nordi Mukiele (Leipzig). En parallèle, les pensionnaires du Parc des Princes doivent également gérer les dossiers Renato Sanches, Gianluca Scamacca et Milan Skriniar. Ils ont aussi un œil sur la situation de Carney Chukwuemeka.

Lundi, le Daily Mail a révélé que les champions de France étaient très intéressés par le jeune joueur d'Aston Villa. Un élément à fort potentiel dont le profil a aussi séduit le FC Barcelone, le Borussia Dortmund et Newcastle. Liverpool est aussi entré dans la danse récemment. Il faut dire que l'Anglais de 18 ans est pétri de talent, lui qui est déjà apparu à seize reprises avec l'effectif professionnel des Villans (trois titularisations). Formé au club, le capitaine des U19 de l'Angleterre arrive à un tournant.

Aston Villa veut récupérer un gros chèque

En fin de contrat dans un an, soit en juin 2023, le milieu de terrain a repoussé les offres de prolongation du club entraîné par Steven Gerrard. En effet, il estime ne pas avoir eu assez sa chance. Surtout, il veut passer un cap et progresser en jouant forcément un peu plus. Pour toutes ces raisons, un départ est envisagé cet été. D'autant qu'Aston Villa ne ferme pas du tout la porte puisque l'idée est de récupérer quelques liquidités avec un talent issu du cru. Et les Anglais veulent un joli chèque !

Comme indiqué par le Daily Mail et confirmé par Sport ce jeudi, les Villans ont fixé le prix de Chukwuemeka à 23,6 millions d'euros (20 M£). Une somme très importante pour un joueur libre dans seulement un an et dont la valeur est estimée à 6 millions d'euros. Sport indique d'ailleurs que les Culés, qui ont rencontré son agent, sont refroidis par une telle demande. Le Barça semble donc hors course, d'autant que Chukwuemeka n'est pas une priorité pour Xavi. Newcastle, qui serait en pole, reste donc en lice. Tout comme Paris, qui a les moyens de rafler la mise et de mettre tout le monde d'accord.