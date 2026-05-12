Adidas dévoile le nouveau maillot de la Juventus Turin

Le nouveau maillot domicile de la Juventus pour la saison 2026/27, conçu par adidas, revisite avec audace les mythiques rayures verticales noires et blanches. En alliant une géométrie épurée à un col polo classique inspiré des légendes du club, ce design célèbre l’élégance historique des Bianconeri tout en y injectant une esthétique contemporaine. Des accents dorés viennent parfaire l’ensemble, conférant à la tenue une finition premium digne des plus grands succès européens.

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Au-delà de son esthétique raffinée, cette tenue intègre les dernières innovations d’adidas, notamment la technologie CLIMACOOL+ et des tissus techniques 3D ultra-légers. Ces avancées garantissent une respirabilité et une liberté de mouvement optimales pour les joueurs de haut niveau. Complété par un short et des chaussettes assortis, cet équipement offre une silhouette cohérente et performante, fidèle à l’identité d’excellence de la Vieille Dame. Cette pépite est bientot disponible sur la boutique FOOT.FR avec le code promo FM10.