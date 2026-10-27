Polémique Mbappé en Chine, Dugarry : « il y a des gens qui n’ont pas assumé leurs responsabilités »

C’est la polémique que personne n’avait vue venir. Au lendemain de la deuxième place de Kylian Mbappé au Ballon d’Or, les amateurs du ballon rond pensaient évoquer ce lundi le nouvel échec du capitaine des Bleus dans sa quête du prestigieux trophée. Au final, Mbappé fait parler de lui après avoir déclenché une véritable polémique en Chine pour avoir plaisanté sur le «dictateur» Mao Zedong. Le joueur du Real Madrid s’est excusé, mais cela n’a pas suffi à calmer le jeu. Pour Christophe Dugarry, l’entourage du champion du monde 2018 a lui aussi sa part de responsabilité.

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« Ça fait beaucoup d’erreurs de communication pour un garçon dont on disait qu’il était un spécialiste en la matière. Je trouve que ça en fait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais il n’est pas le seul responsable. (…) Il y a quand même pas mal de choses qui sont sorties sur l’entourage de Kylian Mbappé, comme quoi ça battait un peu de l’aile en ce moment : une nouvelle fois, ça en est la preuve. Qu’un joueur, une star mondiale qui a une résonance planétaire à la moindre phrase et à la moindre virgule… Si ça n’a pas été relu, c’est qu’il y a un problème d’organisation. Dans l’organisation qu’il doit avoir autour de lui, il y a des gens qui n’ont pas assumé leurs responsabilités. Ce n’est pas possible de laisser passer un message comme ça », a-t-il déclaré au micro de RMC.