Menu Rechercher
Commenter 8
Ligue des Champions

PSG : Zaïre-Emery craint tous les joueurs d’Arsenal

Par Valentin Feuillette
1 min.
Zaïre-Emery avec le PSG @Maxppp
Regarder en direct sur CANAL+
PSG Arsenal
winamax
1 2.15 N 3.40 2 3.15 100€ remboursés Voir sur CANAL+

Au moment d’évoquer la finale de Ligue des champions face à Arsenal en zone mixte au Campus PSG, Warren Zaïre-Emery a affiché beaucoup de prudence face au champion d’Angleterre. Le milieu parisien n’a voulu isoler aucun danger particulier chez les Gunners, insistant plutôt sur la force collective de l’équipe de Mikel Arteta et sur l’exigence maximale qu’imposera un rendez-vous de ce niveau. Dans un groupe parisien qui s’apprête à disputer une deuxième finale européenne consécutive, le titi du PSG a également insisté sur la fierté ressentie par le vestiaire, tout en rappelant qu’un tel parcours ne devait jamais devenir une habitude. «Je pense qu’à ce niveau-là, il faut craindre tout le monde. C’est une équipe très forte, on l’a vu, ils sont champions de Premier League. Il va falloir être concentrés et minimiser toutes les petites erreurs. C’est ce qui va faire la différence.»

La suite après cette publicité

Interrogé ensuite sur ce que représente une deuxième finale de Ligue des champions d’affilée pour ce groupe parisien, Warren Zaïre-Emery a souligné la conscience collective de vivre quelque chose de rare, dans un climat qu’il juge particulièrement sain à dix jours du rendez-vous. «C’est une fierté. Parce qu’on est tous conscients de ce qu’on a fait cette année et l’année dernière. C’est quelque chose qu’on ne doit pas banaliser, c’est quelque chose d’incroyable. Et on est prêts. Je pense que vous l’avez vu, on prépare le match dans la bonne ambiance. On a un bon groupe et on essaie de faire le mieux pour le préparer du mieux possible.»

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (8)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue des Champions
PSG
Arsenal
Warren Zaïre-Emery

En savoir plus sur

Ligue des Champions Ligue des Champions UEFA
PSG Logo Paris Saint-Germain
Arsenal Logo Arsenal FC
Warren Zaïre-Emery Warren Zaïre-Emery
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier