PSG : Zaïre-Emery craint tous les joueurs d’Arsenal

Au moment d’évoquer la finale de Ligue des champions face à Arsenal en zone mixte au Campus PSG, Warren Zaïre-Emery a affiché beaucoup de prudence face au champion d’Angleterre. Le milieu parisien n’a voulu isoler aucun danger particulier chez les Gunners, insistant plutôt sur la force collective de l’équipe de Mikel Arteta et sur l’exigence maximale qu’imposera un rendez-vous de ce niveau. Dans un groupe parisien qui s’apprête à disputer une deuxième finale européenne consécutive, le titi du PSG a également insisté sur la fierté ressentie par le vestiaire, tout en rappelant qu’un tel parcours ne devait jamais devenir une habitude. «Je pense qu’à ce niveau-là, il faut craindre tout le monde. C’est une équipe très forte, on l’a vu, ils sont champions de Premier League. Il va falloir être concentrés et minimiser toutes les petites erreurs. C’est ce qui va faire la différence.»

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Interrogé ensuite sur ce que représente une deuxième finale de Ligue des champions d’affilée pour ce groupe parisien, Warren Zaïre-Emery a souligné la conscience collective de vivre quelque chose de rare, dans un climat qu’il juge particulièrement sain à dix jours du rendez-vous. «C’est une fierté. Parce qu’on est tous conscients de ce qu’on a fait cette année et l’année dernière. C’est quelque chose qu’on ne doit pas banaliser, c’est quelque chose d’incroyable. Et on est prêts. Je pense que vous l’avez vu, on prépare le match dans la bonne ambiance. On a un bon groupe et on essaie de faire le mieux pour le préparer du mieux possible.»