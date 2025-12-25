Samuel Umtiti dévoile les coulisses déchirantes de sa retraite

Même en s’y attendant, le choc reste douloureux. En septembre et après des années de combat contre les blessures, Samuel Umtiti a annoncé mettre un terme à sa carrière de footballeur. Une décision actée deux mois plus tôt, mais extrêmement difficile à rendre publique comme il l’a révélé dans le podcast The Elevate House.

La suite après cette publicité

«Je voulais préparer une vidéo (pour annoncer ma retraite), et je voulais la faire à Lyon parce que c’est là que tout a commencé pour moi. Je voulais être reconnaissant des gens qui m’ont accompagné dès le départ. Il y avait beaucoup d’émotions pendant la vidéo, je me suis dit "ouah, c’est vraiment la fin". Même si j’étais préparé, j’ai commencé à avoir des sensations un peu bizarres, parfois des larmes, alors que deux mois avant j’étais tranquille. Mais le moment venu, ce n’était pas facile, ni au moment de publier la vidéo. Je devais le faire le matin et je l’ai fait à 17 ou 18h parce que je repoussais à chaque fois. Ce jour-là, j’étais en pleurs.»