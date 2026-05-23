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Clermont : deux grands d’Europe à l’affût d’Ilyane Zaboub

Par Santi Aouna - Allan Brevi
1 min.
Ilyane Zaboub @Maxppp

Capitaine et véritable révélation offensive, Ilyane Zaboub attire déjà les regards en Europe. Né en 2007 à Besançon, l’attaquant franco-algérien de 18 ans, capable d’évoluer en pointe ou en soutien de l’attaquant, impressionne par sa polyvalence et son aisance des deux pieds. Cette saison, il affiche des statistiques solides avec 14 buts en 19 matchs, confirmant ainsi son statut de leader offensif dans sa catégorie U19.

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Sous contrat jusqu’en juin prochain, le jeune buteur ne laisse pas insensible plusieurs clubs européens. Selon nos informations, le profil de Zaboub a été supervisé par Valence et le FC Cologne, séduits par sa maturité et son efficacité devant le but. Déjà décisif en quart de finale contre Marseille, il s’impose comme l’un des jeunes talents à suivre de très près à l’approche du mercato estival.

Pub. le - MAJ le
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