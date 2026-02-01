Menu Rechercher
La folle statistique de Kylian Mbappé sur penalty

Kylian Mbappé avec le Real Madrid
Real Madrid 2-1 Vallecano

Kylian Mbappé a de nouveau était le sauveur du Real Madrid cette après midi. En effet, face au Rayo Vallecano (2-1), le buteur tricolore a inscrit le but de la victoire au bout du temps additionnel (90+10). Grâce à ce penalty, suite à une grosse faute commise par Nobel Mendy, l’attaquant madrilène est devenu le meilleur buteur avec un club du Top 5 européen en compétition officielle cette saison (37 réalisations), devant Harry Kane au Bayern Munich (36 réalisations). Or, cette statistique toujours plus admirative, en cache une seconde, encore plus folle.

Cette saison, le joueur français a inscrit 32% de ses buts avec le Real Madrid en compétition officielle sur penalty (12 sur 37). Des chiffres qui en disent long sur le nombre de fautes gagnées par les Merengues dans la surface de réparation adverse. Bousculés et longtemps dans le doute face au Rayo, ce sont bien les coéquipiers de la star française qui ont obtenu trois points précieux dans leur antre en Liga.

