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Exclu FM Ligue 2

Tout est bouclé pour l’arrivée de Brandon Bokangu à Guingamp

Par Jordan Pardon
1 min.
Bokangu @Maxppp

Auteur d’un bon début de saison ponctué par 2 buts en Ligue 2 avec Nancy, Brandon Bokangu va plier bagage dans les dernières heures du mercato. Si son duo avec Ilyes Housni s’annonçait prometteur, l’attaquant de 26 ans va rejoindre Guingamp, lui qui arrivait à un an de la fin de son contrat du côté de l’ASNL.

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Selon nos informations, le Franco-Congolais va signer un contrat de 2 ans en Bretagne. À la recherche d’un numéro 9 depuis le départ de Louis Mafouta, l’EAG avait exploré plusieurs pistes ces dernières semaines : Erwan Colas, Adrian Grbic, Ibou Sané, mais aussi Brandon Bokangu, déjà pisté au début de l’été. Le club breton va débourser 100 000€ pour son futur attaquant.

Pub. le - MAJ le
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