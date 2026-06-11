Menu Rechercher
Commenter 12
Coupe du Monde

CdM 2026 : la ville de Toulouse met déjà en place un couvre-feu

Par Tom Courel
1 min.
Des supporters du TFC au Stadium de Toulouse @Maxppp

Alors que la Coupe du Monde 2026 débute dans quelques heures, la ville de Toulouse prend d’énormes précautions. En effet, la mairie de la Ville Rose a décidé de mettre en place un couvre-feu nocturne pour les mineurs de moins de 16 ans lors des matches définis comme "sensibles" pendant la compétition internationale. L’objectif est clair : protéger les plus jeunes lors de ces festivités qui pourraient déborder.

La suite après cette publicité

Le maire, Jean-Luc Moudenc, a d’ailleurs pris la parole face à la presse afin d’expliquer le système aux habitants. « Un couvre-feu sera appliqué avec discernement de 22h00 à 05h00, pour des mineurs de moins de 16 ans qui ne sont pas accompagnés d’un majeur, dans le centre de Toulouse » a-t-il indiqué. Dans les prochains jours, cette restriction pourrait certainement s’appliquer dans d’autres villes de l’Hexagone.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (12)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Coupe du Monde

En savoir plus sur

Coupe du Monde Coupe du Monde
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier