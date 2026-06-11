CdM 2026 : la ville de Toulouse met déjà en place un couvre-feu

Alors que la Coupe du Monde 2026 débute dans quelques heures, la ville de Toulouse prend d’énormes précautions. En effet, la mairie de la Ville Rose a décidé de mettre en place un couvre-feu nocturne pour les mineurs de moins de 16 ans lors des matches définis comme "sensibles" pendant la compétition internationale. L’objectif est clair : protéger les plus jeunes lors de ces festivités qui pourraient déborder.

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Le maire, Jean-Luc Moudenc, a d’ailleurs pris la parole face à la presse afin d’expliquer le système aux habitants. « Un couvre-feu sera appliqué avec discernement de 22h00 à 05h00, pour des mineurs de moins de 16 ans qui ne sont pas accompagnés d’un majeur, dans le centre de Toulouse » a-t-il indiqué. Dans les prochains jours, cette restriction pourrait certainement s’appliquer dans d’autres villes de l’Hexagone.