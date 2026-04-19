Rennes est en pleine renaissance depuis le départ de Beye

Les Bretons ne font pas semblant ! En effet, le Stade Rennais affiche un visage métamorphosé depuis le départ d’Habib Beye, notamment grâce à une animation offensive bien plus tranchante. À l’heure actuelle, les Rennais ont inscrit 21 buts en Ligue 1 sur cette période, soit le meilleur total du championnat. Les Rouge et Noir se montrent désormais bien plus percutants, et l’empreinte de Franck Haise se fait particulièrement ressentir à l’extérieur après la victoire 3-0 à Strasbourg ce dimanche.

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Rennes a même inscrit au moins trois buts lors de chacun de ses quatre déplacements sous sa direction en championnat, preuve que l’ère Beye était peu convaincante. Et si les coéquipiers d’Esteban Lepaul venaient bousculer la course aux places européennes durant ces dernières journées ? Ce qui est certain, c’est que le sprint final est très alléchant, car l’OM de Beye est clairement en train de prendre la direction inverse.