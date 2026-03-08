Liverpool porte plainte contre le réseau social X d’Elon Musk

Une information qui a de quoi faire sourire à la première lecture mais qui n’en demeure pas moins vrai. Selon le Daily Mail, Liverpool a signalé au réseau social X la publication de messages jugés « répugnants » générés par son chatbot d’intelligence artificielle Grok. Ces contenus ont été produits à la demande d’utilisateurs en ligne qui avaient demandé au bot d’écrire des messages insultants visant les Reds et ses supporters, en faisant notamment référence aux tragédies de Hillsborough et du Heysel. Le journal anglais précise que les publications contenaient des insultes extrêmes et offensantes envers les fans. Informé de ces messages, Liverpool a entrepris des démarches pour en obtenir la suppression.

La suite après cette publicité

Un autre message généré par Grok visait également le joueur portugais Diogo Jota, décédé l’été dernier dans un accident de voiture avec son frère, après qu’un utilisateur eut demandé au bot de produire un contenu similaire. L’affaire intervient alors que la plateforme de Elon Musk fait déjà l’objet de critiques et d’enquêtes sur ses systèmes d’IA et de modération. En janvier, le régulateur britannique Ofcom avait exprimé de « sérieuses préoccupations » après que Grok eut généré des images inappropriées de mineurs, tandis qu’une enquête judiciaire a récemment été ouverte en France concernant d’éventuelles infractions liées aux données et à des contenus illicites. Une nouvelle preuve que le monde du football regarde plus que jamais l’IA et ses conséquences.