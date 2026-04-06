Manchester City confirme le départ de Bernardo Silva

Bernardo Silva a pris sa décision : comme cela était annoncé depuis plusieurs semaines, le milieu offensif portugais quittera Manchester City à l’issue de son contrat en juin. L’international portugais a déjà informé son club, mettant fin à une aventure débutée en 2017. Un départ confirmé indirectement par le staff de Pep Guardiola, dont l’adjoint a salué son importance et son héritage.

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«Toute bonne histoire a une fin. Bernardo Silva est unique. J’espère qu’il profitera bien de ces derniers mois, ce ne sont que six semaines, et qu’il aura de beaux adieux. Il mérite toute cette attention. On ne cherche jamais à remplacer un type de joueur en particulier, on cherche ce qui est nécessaire pour progresser avec l’équipe et quelqu’un qui puisse s’intégrer dans le onze de départ. Et puis, on espère qu’avec notre centre de formation, avec les jeunes joueurs que nous avons déjà recrutés, ils pourront aussi franchir ce cap au milieu de terrain», a indiqué Pep Lijnders, confirmant la tendance. À 31 ans, Bernardo Silva souhaite désormais tourner la page et espère trouver un nouveau challenge avant la prochaine Coupe du Monde.