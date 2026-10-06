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Disney annonce un dessin animé sur Lionel Messi

Par Aurélien Macedo
1 min.
Lionel Messi en pleurs après Argentine-Egypte @Maxppp

Sur le point de prendre sa retraite internationale avec l’Argentine, Lionel Messi fait l’objet d’un projet de la part de Disney. En effet, via sa plateforme Disney +, le géant américain de l’audiovisuel a annoncé la sortie du dessin animé "Messi et les Géants" lors de la San Diego Comic-Con Málaga qui met à l’honneur Lionel Messi.

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Cette création s’inspire de Lionel Messi et suit les aventures de Leo, un garçon de 12 ans qui est fan de l’attaquant argentin et se retrouve prisonnier d’une réalité parallèle avec des géants. Il devra utiliser le football pour pouvoir rentrer chez lui.

Pub. le - MAJ le
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