Disney annonce un dessin animé sur Lionel Messi

Sur le point de prendre sa retraite internationale avec l’Argentine, Lionel Messi fait l’objet d’un projet de la part de Disney. En effet, via sa plateforme Disney +, le géant américain de l’audiovisuel a annoncé la sortie du dessin animé "Messi et les Géants" lors de la San Diego Comic-Con Málaga qui met à l’honneur Lionel Messi.

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Let’s go! ⚽️ The all-new animated series “Messi and the Giants” from executive producer Lionel Messi is coming to Disney+ summer 2027. https://t.co/vqszBtF8a3 — Disney (@Disney) October 2, 2026

Cette création s’inspire de Lionel Messi et suit les aventures de Leo, un garçon de 12 ans qui est fan de l’attaquant argentin et se retrouve prisonnier d’une réalité parallèle avec des géants. Il devra utiliser le football pour pouvoir rentrer chez lui.