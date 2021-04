MU : Edinson Cavani toujours plus sur le départ

La suite après cette publicité

L’avenir d’Edinson Cavani à Manchester United est toujours plus flou. Alors qu’il arrive en fin de contrat cet été et malgré la possibilité d’activer une année supplémentaire dans son contrat, l’Uruguayen ne devrait pas rester en Angleterre.

Ole Gunnar Solskjaer souhaite conserver Edinson Cavani. Le technicien norvégien l’a sous-entendu plusieurs fois, il aimerait voir l’ancien attaquant du PSG une saison de plus avec les Red Devils. Le club a déjà formulé une offre de prolongation pour celui qui a inscrit 8 buts en Premier League. Mais l’attaquant de 34 ans se voit plutôt retourner en Amérique du Sud comme l’a confirmé son entraîneur. « Il ne m'a pas dit qu'il voulait partir, mais je suis conscient qu'il pourrait rentrer chez lui en Amérique du Sud avec l'année difficile qu'il a passée. Si c'est sa décision, je la comprendrai, mais il connaît mon point de vue et il sait que j'aimerais le voir jouer devant les fans de Man United à Old Trafford », a-t-il expliqué.