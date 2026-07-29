L’AC Milan dément les rumeurs annonçant le décès de Franco Baresi

L’AC Milan a démenti ce mercredi les rumeurs annonçant le décès de Franco Baresi, son ancien capitaine emblématique. Le club lombard a confirmé que l’ancien défenseur traverse actuellement une période difficile et a appelé au respect de sa vie privée ainsi qu’à celle de sa famille, alors que de fausses informations avaient rapidement circulé sur les réseaux sociaux.

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AC Milan smentisce le false notizie circolate in questi minuti riguardanti Franco Baresi.

Franco sta affrontando un momento delicato e il Club gli è accanto con affetto, così come alla sua famiglia.

Invitiamo tutti a rispettare la sua privacy e a non contribuire alla diffusione… — AC Milan (@acmilan) July 29, 2026

« L’AC Milan dément les fausses informations concernant Franco Baresi qui ont commencé à circuler ces dernières minutes. Franco traverse une période difficile et délicate, et le Club se tient fermement à ses côtés ainsi qu’à ceux de sa famille. Nous invitons tout le monde à respecter leur vie privée et à s’abstenir de diffuser des informations totalement infondées », a écrit l’AC Milan dans son communiqué.