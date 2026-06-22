Coupe du Monde 2026, Belgique : la polémique France Pierron-Jérémy Doku prend de l’ampleur !

La Belgique déçoit. Après deux rencontres dans cette Coupe du Monde 2026, les Diables Rouges n’ont toujours pas connu la victoire, ayant dû se contenter d’un match nul 1-1 face à l’Egypte, puis d’un autre match nul hier soir, face à l’Iran cette fois (0-0). Une entame de Mondial ratée pour les troupes de Rudi Garcia, qui se compliquent donc sérieusement la vie, elles qui pointent à la troisième place du Groupe G, et qui n’auront pas d’autre choix que de battre la Nouvelle-Zélande lors de la dernière rencontre de la phase de poules.

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Le tournoi de la sélection voisine est en plus marqué par une polémique liée à l’accouchement de la compagne de Jérémy Doku. L’attaquant de Manchester City - qui n’a pas joué hier à cause de soucis respiratoires - est effectivement prêt à quitter le groupe à tout moment pour revenir en Europe et assister à la naissance de son fils, et ça ne plaît pas à tout le monde. En France, l’avis de la journaliste France Pierron à ce sujet a par exemple fait énormément parler sur les réseaux. « Quand tu as la chance de participer à une Coupe du monde, il y a des centaines de footballeurs qui tueraient pour être à ta place […] et tu vas quitter tout ça pour assister à la naissance de ton enfant, qui est un moment dégueulasse, excusez-moi, où le papa ne sert à rien, il a un rôle de figurant », avait-elle notamment déclaré, avant de s’excuser.

Tout le monde s’en mêle

Ce qui est certain, c’est que cette polémique commence à prendre de l’ampleur. France Pierron pourrait même être suspendue par le groupe L’Equipe. Dans le même temps, des joueurs n’ayant rien à voir avec la Belgique ont été invités à s’exprimer sur ce sujet. C’est le cas de l’Anglais Ollie Watkins. « Quelqu’un a qualifié cela de dégueulasse. Pour commencer, ce n’est pas une façon de qualifier un accouchement. J’ai vu ce que ma femme a traversé lors de l’accouchement, et tout s’est bien passé pour nous. Mais je connais des proches ou des amis pour qui ça n’a pas été le cas. Votre premier enfant, ça n’arrive qu’une fois, l’accueillir au monde, c’est une bénédiction. Je ne pense pas que ce soit l’affaire de qui que ce soit de savoir ce qu’il fait après l’entraînement. S’il rentre pour ça, je pense que c’est une bonne chose, c’est normal, je ne vois pas de problème, je ferais pareil », a-t-il expliqué en conférence de presse.

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Les déclarations de la journaliste ont aussi fait le tour des médias anglophones notamment, alors que le joueur est visiblement touché et triste par tout ce bruit autour de sa décision. Des médias comme la BBC et le New York Times ont par exemple évoqué cette affaire. « Jérémy Doku veut être présent pour la naissance de son premier enfant. Cela devrait être la fin de l’histoire », a par exemple publié le NYT il y a quelques heures seulement, défendant le choix du joueur. Enfin, en Belgique, on préfère en rire et faire de l’humour en rapport aux mauvais résultats de l’équipe. « Quel extraordinaire esprit de groupe, ces Diables, ils font vraiment tout pour que Jérémy Doku ne rentre pas seul au pays ! », a par exemple lancé l’humoriste belge Jérôme de Warzée. Cette histoire est loin d’être terminée…