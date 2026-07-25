Villarreal prête Arnau Tenas à Majorque

Malgré une fin de saison dans la peau d’un titulaire, Arnau Tenas n’a pas réussi à obtenir le temps de jeu qu’il était venu chercher à Villarreal. Un an après sa venue dans le club espagnol pour 2,5 M€, et 15 apparitions toutes compétitions confondues, le gardien de 25 ans s’en va.

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El Villarreal CF y el @RCD_Mallorca han alcanzado un acuerdo de cesión por el portero Arnau Tenas.



El guardameta catalán jugará en el equipo balear esta temporada 26/27. pic.twitter.com/tCZgyMw3bS — Villarreal CF (@VillarrealCF) July 25, 2026

Le Sous-marin jaune le prête pour un an au Real Majorque, qui vient de descendre en seconde division après avoir fini 18e de Liga en mai dernier. À 25 ans, l’ancien du PSG devrait enfin être numéro un à part entière et tentera de faire remonter le club insulaire dans l’élite.