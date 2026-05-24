PSG : une porte de sortie inattendue s’offre à Randal Kolo Muani

Où jouera Randal Kolo Muani la saison prochaine ? Prêté cette saison à Tottenham Hotspur alors qu’il souhaitait continuer son prêt à la Juventus, l’attaquant tricolore n’a pas réussi à totalement relancer sa carrière en Angleterre. Avec seulement 5 buts et 4 passes décisives en 40 matchs, l’ancien Nantais ne devrait pas être conservé par les Spurs et fera son retour à Paris cet été et a d’ailleurs perdu sa place en équipe de France, lui qui n’a pas été retenu pour disputer la Coupe du Monde 2026.

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Et cet été, l’international français de 27 ans devra retourner au Paris Saint-Germain, alors qu’il ne figure toujours pas dans les plans de Luis Enrique. Le club parisien cherche donc activement une nouvelle solution pour son attaquant, sous contrat jusqu’en 2028. Si la Juventus pourrait revenir dans le dossier, les récentes performances sportives pourraient priver les Bianconeri d’une place en Ligue des Champions et les dirigeants seraient ainsi contraints d’abandonner plusieurs transferts, dont celui de RKM. En parallèle, une piste inattendue prend désormais de l’ampleur en Turquie.

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Randal Kolo Muani toujours suivi par la Juventus, mais…

Selon les informations du média turc Fanatik, le Fenerbahçe, désireux de se relancer au mercato estival après avoir vu son éternel rival, Galatasaray, soulever le titre cette saison, surveille de près la situation de Randal Kolo Muani. Le candidat à la présidence du club, Aziz Yıldırım, souhaiterait frapper fort sur le mercato avec plusieurs recrues offensives majeures. Le nom de l’attaquant parisien ferait partie des priorités du projet sportif, outre Alexander Sørloth, Romelu Lukaku et Vangelis Pavlidis.

Toujours selon la presse turque, des contacts pourraient rapidement être noués avec le joueur et son entourage. La valeur de l’attaquant français serait estimée à environ 22 millions d’euros. Son profil puissant et rapide plaît particulièrement à Fenerbahçe. Reste maintenant à savoir quelle sera la position de l’attaquant tricolore, qui garde toujours en tête son bon passage à la Juventus. La Vieille Dame est encore en contact étroit avec le PSG pour finaliser un transfert définitif, mais tout dépendra de son classement final en Serie A.