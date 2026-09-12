Ligue 1 : le Paris FC et l’OL se neutralisent, Auxerre gagne enfin et enfonce Nice, Toulouse évite le pire à Lorient

Pour ce multiplex de la quatrième journée de Ligue 1, la grosse affiche opposait deux formations en tête du classement : le Paris FC et l’Olympique Lyonnais. Plus entreprenants, les Parisiens ont rapidement mis la défense rhodanienne sous pression, avec des tentatives de Sinayoko (15e), puis de Kebbal (30e), mais Greif s’est montré vigilant. De son côté, l’OL a eu du mal à développer son jeu et n’a pas cadré la moindre frappe en première période. Au retour des vestiaires, le Paris FC a encore haussé le ton.

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Koleosho est notamment passé tout près d’ouvrir le score, mais Moussa Niakhaté a détourné sa frappe au ras du poteau (50e), tandis qu’un accrochage entre Lees-Melou et Tolisso dans la surface lyonnaise n’a pas été sanctionné. Bousculé, l’OL a néanmoins résisté grâce à une organisation défensive solide, sans parvenir à se montrer réellement dangereux offensivement malgré quelques situations pour Openda et Nuamah. Paris et Lyon restent donc à huit points, alors que l’OL doit désormais débuter sa campagne européenne à Anderlecht.

Nice et Toulouse ne gagnent toujours pas

Dans les autres rencontres de la soirée, la plus prolifique s’est déroulée au Moustoir, où les Lorientais ont dominé les débats en première période, avec deux buts signés Baldé et Mbamba (2-0, 37e et 39e). Mais le Téfécé a trouvé les ressources en seconde période et a réussi à réduire l’écart grâce à un coup de casque de la recrue Tengstedt (2-1, 48e). Sous pression, les Merlus ont ensuite concédé l’égalisation après un joli geste technique de Jørgensen (2-2, 69e). Lorient reste dans le ventre mou avant de se déplacer au Mans, tandis que Toulouse reste relégable et toujours à la recherche de sa première victoire.

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Ce multiplex aura été peu généreux en buts, puisqu’il n’y en a pas eu entre Le Havre et Angers, deux équipes qui ont besoin de points en ce début de saison. C’est notamment le cas des Normands, toujours à la recherche de leur première victoire. De son côté, Angers reste dans le milieu de tableau avant d’affronter Troyes. Enfin, Auxerre a réalisé la meilleure opération de la soirée en allant chercher sa première victoire contre Nice grâce à Archer (1-0, 74e). L’AJA met donc fin à l’hémorragie, au détriment de l’OGC Nice, désormais dernier du championnat avant de recevoir le LOSC.