Real Madrid : Kylian Mbappé toujours incertain pour le Clasico

Encore une fois décrié dans la presse espagnole pour son escapade en Italie avec sa copine Ester Exposito, Kylian Mbappé souffre pourtant toujours d’une lésion du tendon semi-tendineux de la jambe gauche et a déjà manqué la victoire chez l’Espanyol Barcelone, ce week-end (2-0).

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Et d’après les médias espagnols, sa participation au Clásico n’est pas encore assurée. Il passera un nouvel examen mercredi, à l’issue duquel on déterminera s’il sera disponible pour la rencontre au Camp Nou. Pour ce match crucial, Alvaro Arbeloa pourra néanmoins compter sur le retour de son gardien Thibaut Courtois, qui sera remis de sa blessure musculaire au droit fémoral du quadriceps droit.