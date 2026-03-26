MU : Harry Maguire laisse planer le doute sur son avenir

Harry Maguire et Manchester United ont la pression sur cette fin de saison. D’un côté, l’actuel troisième de Premier League doit maintenir un écart avec ses poursuivants tout en allant chatouiller ses rivaux plus haut sur le podium (Arenal et Manchester City). De l’autre, le défenseur anglais de 33 ans, qui est revenu d’une importante blessure en janvier dernier, doit bientôt faire un choix sur son avenir. Sous contrat avec les Red Devils jusqu’à cet été, il a d’ailleurs alimenté les débats quant à une possible nouvelle signature sous le maillot rouge. Dans un entretien accordé au Daily Mail, sa situation paraît floue.

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« Je pense que nous parviendrons à un accord qui sera le mieux pour le club et pour moi » a-t-il débuté face au média d’outre-Manche. Avant d’ajouter sereinement dans un second temps. « Vous découvrirez sans doute les détails de cet accord dans les prochaines semaines. Mais oui, je pense que la situation se réglera assez rapidement, que je reste ou que je parte. Je pense que cela devrait se régler très bientôt. J’adore ce club, mais il faut que ce soit le bon choix pour moi, et pour le club aussi. Je ne veux pas rester par sentimentalisme. Je veux rester parce que j’ai envie d’être là et que le club souhaite que je continue à le faire progresser ». Sa décision se fait attendre…