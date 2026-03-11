Du beau monde en tribunes au Parc des Princes pour PSG–Chelsea

À l’occasion du huitième de finale aller de UEFA Champions League entre le PSG et Chelsea ce mercredi soir au Parc des Princes, l’enceinte parisienne affiche aussi un casting impressionnant en tribunes. Pour cette grande soirée européenne, de nombreuses personnalités du sport et du spectacle ont répondu présentes, parmi lesquelles l’ancien attaquant du Barça Samuel Eto’o, le sélectionneur du Portugal Roberto Martínez, le tennisman Richard Gasquet, ou encore Matthieu Jalibert. Plusieurs figures du divertissement sont également attendues, comme le rappeur Oli, le créateur de contenu AmineMaTue ou encore le youtubeur Seb la Frite.

La suite après cette publicité

Le club de la capitale a aussi convié plusieurs légendes ayant marqué son histoire. Les anciens attaquants Pauleta et Sušić, ainsi que l’ancien meneur de jeu Javier Pastore figurent notamment parmi les invités de prestige. D’anciens présidents du PSG, comme Robin Leproux ou Alain Cayzac, ont également fait le déplacement. Une affiche européenne majeure qui attire logiquement une multitude de stars au Parc des Princes, preuve de l’attrait toujours aussi fort des grandes soirées de Ligue des Champions dans la capitale.