Mercato : le Real Madrid a déjà proposé une première star à José Mourinho

Une nouvelle ère va démarrer à Madrid. Avec un air de déjà vu ceci dit, puisque c’est José Mourinho qui sera le locataire du banc du Santiago Bernabéu pour la saison prochaine. Du moins, pour le début d’exercice 2025-2026. La direction du Real Madrid a fait le choix fort de faire revenir le Special One, treize ans après son départ et sa première aventure assez polémique et sulfureuse à la tête du plus grand club de la planète. Un choix qui interroge à Madrid, puisque le Portugais a eu du mal dans ses derniers mandats, et n’a par exemple pas réussi à qualifier Benfica pour la Ligue des Champions.

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Ce qui est certain, c’est que si Florentino Pérez mise autant sur le Portugais, c’est parce qu’il compte sur lui pour remettre de l’ordre. Un pari risqué, mais qui vise à calmer les tensions au sein d’un vestiaire compliqué, avec de nombreux joueurs qui ont eu des problèmes avec Xabi Alonso et Alvaro Arbeloa. Sa gestion des stars - et du cas Kylian Mbappé notamment - sera donc examinée de près.

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Mourinho va devoir valider

Dans le même temps, il va aussi falloir concocter un effectif pour le tacticien lusitanien. De nombreux départs sont déjà prévus, puisque Fran Garcia, Dani Ceballos ou Eduardo Camavinga entre autres sont annoncés partants, et il y aura donc des arrivées. Comme l’indique la Cadena SER, la direction du Real Madrid va proposer à son nouvel entraîneur de recruter Rodri (Manchester City). Un nom qui est déjà sorti à plusieurs reprises ces derniers mois, mais le club de la capitale souhaite avoir l’avis définitif de Mourinho avant de passer à l’attaque.

L’état-major du club et le Portugais vont donc devoir trancher sur ce premier dossier mercato, alors que le Ballon d’Or 2024 est la piste préférée de la direction, qui a compris qu’il ne serait pas possible d’enrôler Vitinha (PSG). Le milieu de terrain de 29 ans est en tout cas séduit à l’idée de jouer pour les Merengues. Surtout, cette information confirme que Mourinho aura son mot à dire sur la construction de l’équipe et le mercato, ce qui était une des conditions fixées par le Portugais pour revenir au Real Madrid.