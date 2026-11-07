Lamine Yamal prépare sa grande revanche, Jorge Jesus continue d’enfoncer Cristiano Ronaldo

L’Atlético comme point de départ à la renaissance de Yamal

Ça pourrait être le match de Lamine Yamal contre l’Atlético demain soir. Lamine Yamal retrouve le club madrilène avec un fort esprit de revanche au Metropolitano. Son bilan face aux Rojiblancos est de deux buts et trois passes décisives en onze matchs, ses deux dernières apparitions dans l’enceinte madrilène lui ont laissé un goût amer. En avril, malgré un succès catalan, il avait quitté la pelouse frustré après un accrochage avec l’entraîneur des gardiens De la Fuente, refusant même de célébrer le but victorieux de Lewandowski. Quelques jours plus tard en Ligue des Champions, sa prestation étincelante et son but n’avaient pas suffi à qualifier le Barça. L’attaquant de 19 ans tient désormais l’occasion idéale de faire sauter le verrou madrilène.

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Jorge Jesus s’acharne sur Cristiano Ronaldo

Face aux questions pressantes sur les adieux de Cristiano Ronaldo à la sélection portugaise, Jorge Jesus a fermement rejeté toute responsabilité dans cette issue. Le sélectionneur a affirmé n’avoir appris la décision du joueur que jeudi via sa déclaration publique et a admis ne pas lui avoir parlé directement, pensant pouvoir échanger avec lui lors du rassemblement. Serein, le technicien a souligné que toutes ses décisions étaient prises dans l’intérêt exclusif de l’équipe et qu’il ne changerait absolument rien à sa gestion de la situation. Selon lui, cette retraite internationale sous son mandat était inéluctable et appartenait uniquement à CR7. Tout en saluant l’impact immense du joueur pour le Portugal, Jorge Jesus refuse ainsi tout sentiment de culpabilité.

L’Atlético toujours inquiet pour Julian Alvarez

Sport nous révèle certaines informations au sujet du feuilleton Julián Alvarez de l’été dernier. Selon le média catalan, les difficultés du transfert ont poussé plusieurs représentants à approcher l’attaquant mi-août pour lui proposer de changer d’agent, une option qu’il a fini par étudier sous la pression. L’Atlético de Madrid surveille désormais avec inquiétude l’intérêt de Pablo Barquero, qui est l’agent de Rodri. Il cherche à représenter l’Argentin. Le Barça a tourné la page grâce à l’émergence de Raphinha et la venue de Gabriel Jesus. Et de son côté, la direction colchonera reste méfiante quant aux futures intentions de son joueur.