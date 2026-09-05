PSG : un déficit physique qui a de quoi inquiéter…

Il existe des défaites plus préoccupantes que d’autres. À bien des égards, celle du PSG hier contre Monaco (2-1) à l’occasion de ses retrouvailles avec le Parc des Princes n’a pas de quoi inquiéter outre mesure. Pendant une grosse mi-temps, le double champion d’Europe a maîtrisé son sujet contre l’actuel leader de Ligue 1. Son niveau de jeu est en progrès en rapport à ses quatre premières sorties de la saison et sa défaite d’hier n’est pas vraiment méritée d’un point de vue de statistiques. 20 occasions à 4, 23 tirs à 4, dont 10 cadrés à 2… Il a surtout fallu un grand Hradecky dans le but et un maximum de réussite offensive pour que l’ASM s’impose.

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«Je suis content de ce que j’ai vu, assurait Luis Enrique après la rencontre, un peu frustré tout de même par la tournure des événements. C’est clair que c’est le début de la saison et qu’on n’est pas à notre niveau. J’ai vu beaucoup de choses positives, pour moi aujourd’hui, on mérite la victoire. Mais c’est comme ça le football, c’est un sport merveilleux mais parfois inexplicable et il faut l’accepter.» Il y a tout de même une donnée à mettre en avant. Si le club princier a réussi un très joli coup, c’est grâce à un meilleur équilibre de son collectif en seconde période, mais également une baisse d’intensité parisienne, due en partie à une reprise plus tardive que les autres équipes.

Dembélé revenu de repos, la charnière inquiète

Les problèmes physiques des joueurs de la capitale sont connus. Il y a eu le cas Ousmane Dembélé, qui a bénéficié d’une semaine de repos après le premier match à Rennes où il est sorti à la pause. Hier, le Ballon d’Or s’attendait à démarrer. Il était finalement remplaçant. Ces quelques jours loin du Campus lui ont visiblement été bénéfiques. Son entrée à la 69e minute à la place d’Akliouche fut très bonne. Passeur décisif pour Torres mais signalé hors-jeu, l’attaquant a bien failli égaliser sur ses deux occasions durant le temps additionnel. Certains de ses coéquipiers semblent également dans le dur physiquement, comme si la préparation pesait dans les jambes.

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On parle ici des joueurs ayant participé à la Coupe du Monde et sans doute encore un peu fatigué, malgré un temps de pause supérieur à celui de l’été 2025. C’est le constat qui se dresse en interne au club, d’après L’Equipe. Le quotidien évoque notamment les cas Pacho et Marquinhos, qui ont baissé le pied en seconde période, devenus trop peu réactifs face à la mobilité des attaquants monégasques. La fatigue a pris le dessus, alors qu’Illya Zabarnyi patiente sur le banc, lui qui n’a pas disputé le Mondial. Le trio du milieu de terrain est également pointé du doigt pour ses courses moins intensives, plus laborieuses. Forcément, c’est toute l’équipe qui est moins compacte.

Le cas Digne n’arrange rien

Elle se retrouve plus exposée défensivement, en plus de devoir intégrer des nouvelles recrues (Akliouche, Godts, Torres, Digne). Le cas du latéral gauche justement a de quoi crisper. Plus qu’un déficit physique, il lui est reproché un manque d’investissement, comme s’il acceptait trop facilement son rôle de doublure de Nuno Mendes. «Il faut qu’il se réveille. Qu’il soit venu en acceptant ce rôle de numéro 2, d’accord, mais il n’est pas en vacances ni en préretraite», avertit une source au sein du club. Résultat, c’est Warren Zaïre-Emery qui dépanne en latéral gauche quand le Portugais n’est pas là, passant même devant Lucas Hernandez. Mercredi, c’est déjà le retour de la C1 avec la réception du Slovan Brastislava.