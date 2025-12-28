Roman Abramovich fait appel à un ancien conseiller de Trump dans le différend avec Chelsea

Roman Abramovich bloque toujours le versement des fonds de Chelsea destinés à l’Ukraine. Selon The Telegraph, l’oligarque russe a réuni une équipe juridique de premier plan pour son combat judiciaire à Jersey, île de la Manche, retardant la libération d’environ 2,7 milliards d’euros. Malgré les pressions du premier ministre du Royaume-Uni, Sir Keir Starmer, pour « payer maintenant », Abramovich reste ferme. Parmi ses avocats figurent Eric Herschmann, ancien conseiller de Donald Trump, et Lord Wolfson KC, ancien avocat général de l’ombre à la Chambre des Lords, ainsi qu’un ancien solliciteur général de Jersey et un expert britannique en droits humains. Ces derniers contestent également une demande de plus de 2,8 millions d’euros pour frais juridiques sur l’île.

Le cœur du litige porte sur des données gouvernementales manquantes que Abramovich cherche à récupérer dans le cadre d’enquêtes le concernant. Après qu’il ait obtenu la production de messages privés et d’e-mails, une décision récente de la cour a confirmé que ses droits à la protection des données avaient été « violés ». L’avocat David Michael Cadin, maître de la Royal Court, a déclaré : « J’ai émis une déclaration selon laquelle les défendeurs du gouvernement de Jersey sont en violation de leurs obligations. » Malgré cela, le gouvernement britannique maintient que les fonds Chelsea doivent être débloqués pour l’Ukraine, le Premier ministre rappelant qu’une licence a été délivrée pour leur utilisation dans le pays.