La presse turque annonce un accord imminent entre Mohamed Salah et Besiktas

Après avoir terminé la Coupe du Monde 2026 sur une terrible remontada concédée contre l’Argentine (2-3), Mohamed Salah doit maintenant se tourner vers son avenir après son départ de Liverpool. Selon plusieurs sources turques, dont la chaîne A Spor, l’ex-ailier des Reds serait tout proche de continuer sa carrière en Turquie. En effet, Beşiktaş a considérablement accéléré les discussions avec l’ailier égyptien, dont l’avocat est présent à Istanbul depuis plusieurs jours afin de faire avancer les négociations.

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Une première réunion entre les deux parties aurait été jugée positive, alors que le président du club stambouliote piloterait personnellement ce dossier particulièrement ambitieux. Malgré des offres très lucratives en provenance d’Arabie saoudite et un intérêt prononcé de la MLS, Salah privilégierait un maintien en Europe. La perspective d’évoluer en Turquie séduirait particulièrement le joueur de 34 ans, qui apprécierait l’idée de rejoindre un pays musulman, ajoute la chaîne locale. Beşiktaş travaille désormais sur les contours d’un accord, tout en cherchant à rendre l’opération économiquement viable.

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Un salaire annuel de 12 M€

Les négociations portent actuellement sur un contrat d’une saison, assorti d’une année supplémentaire en option, alors que le clan Salah réclamait initialement un bail de deux ans plus une année en option. Les discussions concernent également plusieurs détails financiers, notamment une demande du joueur visant à percevoir un pourcentage sur les ventes de maillots. Le club aurait, de son côté, proposé un salaire annuel de 12 millions d’euros et les discussions se rapprochent d’un accord.

Le journaliste Yağız Sabuncuoğlu ajoute que Mohamed Salah, désireux de poursuivre l’aventure en Turquie, a déjà revu ses prétentions salariales à la baisse afin de faciliter un accord avec Beşiktaş. Alors qu’il réclamait initialement 15 M€ par saison, l’Égyptien aurait accepté de réduire ses exigences après la première offre des dirigeants turcs. Et dans la foulée, Ahmet Çağlar, membre du conseil d’administration de Beşiktaş, a écrit #Salah dans sa story Instagram.