Menu Rechercher
Commenter 17
FA Cup

Manchester City : quand Rayan Cherki enfile le maillot d’Ekitike… avant de se rétracter

Par Josué Cassé
1 min.
Rayan Cherki, buteur avec City @Maxppp
Man City 4-0 Liverpool

Passeur décisif et auteur d’une nouvelle prestation aboutie contre Liverpool à l’occasion des quarts de finale de la FA Cup, Rayan Cherki a finalement cédé sa place pour la dernière demi-heure. De retour sur le banc des Cityzens, l’ancien Lyonnais a finalement pu observer ses partenaires sécuriser un succès logique.

La suite après cette publicité
Vibes Foot
Rayan Cherki a été obligé de retirer le maillot de Hugo Ekitike sur le banc. 😭👕
Voir sur X

Oui mais voilà, une séquence a retenu l’attention des observateurs. Après avoir récupéré le maillot de son compatriote, Hugo Ekitike, Cherki a décidé de l’enfiler alors que la rencontre n’était pas encore terminée. Repris quelques secondes plus tard, le meneur de jeu mancunien s’est finalement rétracté avant de faire un petit geste de la main pour s’excuser auprès du public.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (17)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

FA Cup
Man City
Rayan Cherki
Hugo Ekitike

En savoir plus sur

FA Cup The Emirates FA Cup
Man City Logo Manchester City FC
Rayan Cherki Rayan Cherki
Hugo Ekitike Hugo Ekitike
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier