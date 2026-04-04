Manchester City : quand Rayan Cherki enfile le maillot d’Ekitike… avant de se rétracter

Passeur décisif et auteur d’une nouvelle prestation aboutie contre Liverpool à l’occasion des quarts de finale de la FA Cup, Rayan Cherki a finalement cédé sa place pour la dernière demi-heure. De retour sur le banc des Cityzens, l’ancien Lyonnais a finalement pu observer ses partenaires sécuriser un succès logique.

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Oui mais voilà, une séquence a retenu l’attention des observateurs. Après avoir récupéré le maillot de son compatriote, Hugo Ekitike, Cherki a décidé de l’enfiler alors que la rencontre n’était pas encore terminée. Repris quelques secondes plus tard, le meneur de jeu mancunien s’est finalement rétracté avant de faire un petit geste de la main pour s’excuser auprès du public.